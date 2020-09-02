Скончалась известный тверской искусствовед Тамара Гречишкина

Тамара Дмитриевна Гречишкина. Фото: Facebook/Лена Гречишкина

Ушла из жизни Тамара Дмитриевна Гречишкина известный тверской искусствовед, много лет преподававшая историю изобразительного искусства в Тверском художественном училище (ныне колледж) имени Венецианова, воспитавшая не одно поколение талантливых живописцев.

Ей было за 80, на пенсию вышла лет десять назад, но до сих пор ее помнят и любят и ученики и коллеги-педагоги.

- Это большая утрата для нас. Все, что осталось в моих воспоминаниях: неординарный человек, стильный, элегантный ... мать троих детей. Она обладала безукоризненным вкусом: ее одеяла в стиле пэчворк - это удивительно тёплые и душевные арт-объекты. Когда студенты приносили ей на экзамены цветы, она говорила: «Зачем мне столько, я ещё жива». Она много знала об искусстве, умела рассказать так, что история искусства становилась настоящим открытием, заставляла изучать изоматериал, что впоследствии помогало учиться тем, кто поступал в высшую школу, - вспоминает педагог, заместитель директора ТХУ им Венецианова Ирина Инюхина.

Прощание состоится 2-го сентября, в Храме Арсения Тверского в 9.30 (ул.Строителей, д.3).