Губернатор Тверской области любит гладить котиков

Слева: Игорь Руденя гладит кота в Борисоглебской монастыре Торжка, справа - кот и Казанский женский монастырь Вышнего Волочка. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА, Виталий ОСИПОВ (Tverigrad.ru)

Год назад «Комсомольская правда»-Тверь» сделала фото губернатора Игоря Рудени с котом, снимок этот стал популярным в тверском сегменте интернета. История такова: огромный кот нежился на красной ковровой дорожке в Борисоглебской монастыре в Торжке. А вокруг все ждали Патриарха и никто не мог согнать кота с дорожки. Но... тут мимо проходил губернатор Тверской области Игорь Руденя, увидев вальяжного кота, присел на корточки, погладил и... кот ушёл - не стал более нарушать торжество церемонии.

И вот, новое фото губернатора с котом. И снова монастырь. Во дворе Казанского женского монастыря к Игорю Рудене (глава региона посещал Волочёк 27 августа с рабочим визитом) доверчиво подошел местный любимец – колоритный кот. Начал ластится, губернатор в ответ улыбнулся, и погладил кота по спине.

Сей милый эпизод попал в фотообъектив оператора портала Tverigrad.ru Виталия Осипова.

Фото, выложенное минувшим вечером в соцсети, набирает «лайки». Но не стоит думать, что губернатор жалует лишь котов, Игорь Руденя и собак любит. В феврале 2020 года на мероприятии МЧС губернатор взял на руки щенка бельгийской овчарки по кличке Стич - было очень трогательно.