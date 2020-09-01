В Тверской области проверяют информацию о дохлой рыбе в Ржевском районе

В Тверской области в реке Бойня, предположительно, случилась массовая гибель рыбы. Фото: Евгения ГУСЕВА

На сайте Следственного комитета Тверской области появилась информация, что сотрудники надзорного ведомства начали проверку по поводу информации в интернете. В группе в соцсети появилось видео, на котором видно, как из реки Бойня в деревне Клешнево Ржевского района вылавливают погибшую рыбу. Началась проверка.

В первую очередь сотрудники областного Следственного комитета взяли на экспертизу рыбу и пробы воды из вышеназванной реки. Материалы передадут на экспертизу.

Теперь предстоит выяснить причину гибели рыбы и проанализировать состояние водоёма. Проводят доследственную проверку.

По итогам примут процессуальное решение.