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Губернатор поручил обеспечить рециркуляторами все классы школ Тверской области

Об этом глава региона заявил на заседании бюджетной комиссии
Алексей АндреевАлексейАндреев
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Рециркуляторами должны быть обеспечены все кабинеты, где ведут занятия с детьми.

Рециркуляторами должны быть обеспечены все кабинеты, где ведут занятия с детьми.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя на заседании бюджетной комиссии региона обсудил вопрос выделения средств на закупку рециркуляторов (обеззараживателей воздуха) для учреждений образования.

По информации областного правительства, сейчас в школах, детсадах и колледжах имеется более 2000 единиц рециркуляторов.

Решено приобрести еще свыше 4200 штук, чтобы довести обеспеченность учреждений до одного прибора на 3 – 4 класса. На их закупку направлено более 80,1 млн рублей из областного бюджета. Оборудование поступит в организации в ближайшее время.

Однако губернатор подчеркнул, что для более эффективной профилактики вспышек заболеваний коронавирусом рециркуляторами должны быть обеспечены все кабинеты, где ведут занятия с детьми.

Глава региона поручил областному министерству образования в кратчайшие сроки произвести ещё одну закупку приборов и дооснастить учреждения образования рециркуляторами на 100%.

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