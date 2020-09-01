Губернатор поручил обеспечить рециркуляторами все классы школ Тверской области

Рециркуляторами должны быть обеспечены все кабинеты, где ведут занятия с детьми. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор Игорь Руденя на заседании бюджетной комиссии региона обсудил вопрос выделения средств на закупку рециркуляторов (обеззараживателей воздуха) для учреждений образования.

По информации областного правительства, сейчас в школах, детсадах и колледжах имеется более 2000 единиц рециркуляторов.

Решено приобрести еще свыше 4200 штук, чтобы довести обеспеченность учреждений до одного прибора на 3 – 4 класса. На их закупку направлено более 80,1 млн рублей из областного бюджета. Оборудование поступит в организации в ближайшее время.

Однако губернатор подчеркнул, что для более эффективной профилактики вспышек заболеваний коронавирусом рециркуляторами должны быть обеспечены все кабинеты, где ведут занятия с детьми.

Глава региона поручил областному министерству образования в кратчайшие сроки произвести ещё одну закупку приборов и дооснастить учреждения образования рециркуляторами на 100%.