Пятимесячная девочка и пятилетний мальчик пострадали в ДТП в Тверской области

В ДТП пострадали женщина и двое детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария случилась вечером, 1 сентября, в районе дома №4 по улице Никиты Головни во Ржеве Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2115", не предоставил преимущество водителю на большегрузе "Скания".

В результате ДТП пострадала непристегнутая ремнем безопасности 36-летняя женщина-пассажирка "ВАЗа", в момент ДТП она держала на руках пятимесячную девочку. Травмы также получил пятилетний мальчик, который сидел спереди в незакрепленном кресле.

У всех пострадавших - черепно-мозговые травмы. Они доставлены в больницу. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил перевозки детей, а также правил дорожного движения.