Тверские санитарные врачи рассказали о десяти шагах к здоровью школьника

Маски ребятам в школе носить не обязательно, а вот руки необходимо мыть чаще! Фото: Евгения ГУСЕВА

Памятку "Десять шагов к здоровью школьника" опубликовало управление Роспотребнадзора по Тверской области. Правила просты, но напомнить о них лишним не будет, особенно в период коронавируса.

Шаг 1 - всегда брать в школу антсептические салфетки, пользоваться ими почаще, протирать руки после входа в школу и после чихания, чистить ими стол и оргтехнику.

Шаг 2 - носить комфортную одежду по погоде и брать в школу "сменку".

Шаг 3 - ежедневно измерять температуру.

Шаг 4 - следовать распорядку, заведённому в школе, оставаться в кабинете, закреплённом за классом.

Шаг 5 - на переменах делать лёгкую гимнастику, разминаться.

Шаг 6 - правильно прикрывать нос и рот при чихании - салфеткой ли сгибом локтя.

Шаг 7 - регулярно проветривать помещения.

Шаг 8 - прерываться на физкультминутки во время урока: разминать мышцы рук, плечей, делать гимнастику для глаз и ....улыбаться!

Шаг 9 - правильно питаться и перед едой мыть руки.

И шаг 10 - правильно мыть руки - не менее 30 секунд, с мылом. Делать это регулярно.