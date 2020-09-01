Тверские санитарные врачи рассказали о десяти шагах к здоровью школьника

Маски ребятам в школе носить не обязательно, а вот руки необходимо мыть чаще!
Фото: Евгения ГУСЕВА
Памятку "Десять шагов к здоровью школьника" опубликовало управление Роспотребнадзора по Тверской области. Правила просты, но напомнить о них лишним не будет, особенно в период коронавируса.
Шаг 1 - всегда брать в школу антсептические салфетки, пользоваться ими почаще, протирать руки после входа в школу и после чихания, чистить ими стол и оргтехнику.
Шаг 2 - носить комфортную одежду по погоде и брать в школу "сменку".
Шаг 3 - ежедневно измерять температуру.
Шаг 4 - следовать распорядку, заведённому в школе, оставаться в кабинете, закреплённом за классом.
Шаг 5 - на переменах делать лёгкую гимнастику, разминаться.
Шаг 6 - правильно прикрывать нос и рот при чихании - салфеткой ли сгибом локтя.
Шаг 7 - регулярно проветривать помещения.
Шаг 8 - прерываться на физкультминутки во время урока: разминать мышцы рук, плечей, делать гимнастику для глаз и ....улыбаться!
Шаг 9 - правильно питаться и перед едой мыть руки.
И шаг 10 - правильно мыть руки - не менее 30 секунд, с мылом. Делать это регулярно.