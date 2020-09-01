Тверь поддержит российский фестиваль концертов во дворах "Таврида рядом"

Вход на концерт свободный. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В тверском Городском саду в ближайшую пятницу, 4 сентября, состоится концертная программа в рамках фестиваля "Таврида рядом".

"Таврида рядом" - это фестиваль стримов и концертов во дворах. Он проходит в городах России в начале сентября. В Твери участие в концерте примет вокальное трио "Jazz Splash".

Девушки-певицы из "Jazz Splash" пользуются популярностью в городе. "Jazz Splash" - вокальная кавер-группа, певицы исполняют как самые популярные, так и менее известные широкой публике джазовые композиции.

Концерт состоится на балюстраде горсада. Начало в 18:00, вход будет совершенно свободным.