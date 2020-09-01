Первую партию вакцины от гриппа привезли в Тверскую область

Не бойтесь прививки, бойтесь гриппа! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

156, 5 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ поступили в Тверскую область. Это первая партия, всего же в этом году в регионе планируется привить от гриппа до 740 тысяч человек.

В первую очередь вакцинировать будут группу риска. Это медики, педагоги, коммунальщики, работники транспорта, армейские призывники, а также люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры от 60-ти лет.

Вакцинация от гриппа не помогает от заболеваний негриппозной этиологии (происхождения), в том числе от нового коронавируса. Никак не предохранит эта вакцина и от заболеваний, вызванных бактериями. Поэтому заботиться о здоровье и гигиене необходимо даже привитому человеку.

Желающих вакцинироваться будут ждать в прививочных кабинетах. Как сообщает региональный Минздрав, медики также будут выезжать для вакцинации населения в труднодоступные районы области, на крупные предприятия, и в учреждения образования и соцзащиты.

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