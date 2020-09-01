Песни о красоте природы прозвучат в Ботаническом саду Твери

В программе: авторские песни и известные хиты Фото: Ботанический сад ТвГУ (афиша мероприятия)

В четверг, 3 сентября, Ботанический сад Тверского госуниверситета и Тверская Академическая Областная Филармония приглашают жителей и гостей Твери на пятый концерт из цикла "Музыка сада".

В этот день в старинном парке в музыкальной программе "Сады моей души всегда узорны" прозвучат песни о красоте природы, человеческой души, возвышенной любви в исполнении мужского вокального ансамбля "АРТэЛЬ", дуэта авторской песни Татьяны и Сергея Левиных.

Ведущий – Юрий Наумцев.

Количество мест ограничено. Билеты продаются в кассе филармонии. Бронь по тел.: 34-64-34, 35-69-14.

Входной билет в Ботанический сад (пер. Шевченко, 16) обязателен, приобретается отдельно.

Начало в 18:30. Не забудьте маску!