В Тверской области к ответственности привлекли 64 пьяных водителя

В Твери с признаками опьянения остановлены 18 водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло на территории региона в минувшие выходные, с 28 по 30 августа.

За время рейда сотрудниками ГИБДД 64 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлены 18 водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также сообщать об известных нарушениях по телефону полиции 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).