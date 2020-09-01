Картины, нарисованные художниками на самоизоляции, представят на выставке в Твери

Выставка открывается 4 сентября в музейно-выставочном центре Фото: mvc-tver.ru

4 сентября в большом зале музейно-выставочного центра на Советской, 54, откроется художественная выставка студии современной живописи.

В экспозиции будут представлены работы руководителя и основателя студии, члена творческого союза художников России и международной федерации художников Вячеслава Шмагина и его учеников, нарисованных на самоизоляции. Это разные взгляды, разные техники, стили и направления мастеров.

Выставка будет работать до 27 сентября. Подробности по телефонам: (4822) 33-13-08, 34-48-52.