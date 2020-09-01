Сотрудница микрофинансовой организации присваивала деньги фиктивных заёмщиков в Тверской области

Ущерб организации составил 4 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области менеджера одной из микрофинансовых организаций по выдаче займов - 36-летнюю жительницу Бологовского района подозревают в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в период с декабря 2019 года по июль 2020 года менеджер, имея доступ к соответствующему программному обеспечению и персональным данным физических лиц, оформляла договоры займов на физических лиц без их ведома и присутствия.

Фиктивные договоры злоумышленница удаляла из базы данных, а полученные деньги тратила на личные нужды. Ущерб организации составил без малого 4 млн. рублей.

В отношении фигурантки следователями СО ОМВД России по Бологовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.