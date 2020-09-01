Водителя золотой "Ауди" будут судить за многочисленные нарушения ПДД в Тверской области

Водителя будут судить за многочисленные нарушения ПДД Фото: архив "КП"

В мае 2020 года 45-летний житель Лихославльского района Тверской области в момент преследования патрульным автомобилем совершил многочисленные нарушения Правил дорожного движения, а на 10-м километре трассы М10 "Россия" не выбрал безопасную скорость движения и, в результате заноса, опрокинулся на автомобиле в кювет.

Водитель с признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

- Ранее за совершение аналогичного деяния мужчина лишался права управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.