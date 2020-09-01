Прокуратура добилась жилья для сироты из Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье Фото: архив "КП"

В прокуратуру Западнодвинского района обратилась 19-летняя местная жительница, обладающая статусом лица, оставшегося без попечения родителей.

Девушка сообщила, что получила среднее образование, состоит в льготной очереди, но жилым помещением не обеспечена.

В целях восстановления прав сироты прокурор обратился в суд с исковым требованием предоставить девушке благоустроенное жилое помещение из специализированного жилого фонда, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.