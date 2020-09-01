На вокзале в Твери у посетителя кафе украли сумку

На вокзале у посетителя украли сумку Фото: Василий ХОДАРЕВ

С сообщением о краже барсетки с деньгами в дежурную часть ЛО МВД России на станции Тверь обратился 21-летний житель Торжка. Гражданин сообщил, что оставил вещи без присмотра в кафе, расположенном в здании "нового" железнодорожного вокзала станции Тверь.

В ходе розыска сотрудники транспортной полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 21-летний местные жители, ранее судимые за аналогичные преступления. Мужчины сознались в содеянном и выдыли похищенное.

По данному факту следственным отделением ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ведется следствие.