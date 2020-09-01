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Продавец автомобиля обманул жителя Твери на 84 тысячи рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Житель Твери попался на уловки мошенников

Житель Твери попался на уловки мошенников

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 47-летний местный житель.

Мужчина пояснил, что через Интернет хотел купить автомобиль, связался с продавцом, договорился о встрече. По телефону продавец попросил мужчину перечислить предоплату.

По прибытии на место осмотра автомобиля, потерпевший не смог дозвониться до продавца. Осознав, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 84 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность, причастную к совершению преступления.

Криминал