Девять человек заразились коронавирусом в Твери 1 сентября

Подтверждено девять новых случаев коронавируса в Твери Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 1 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5432 человек.

4200 заболевших излечились от инфекции. 195 человек умерли.

1037 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1774 (+9 за сутки)

Кимры 556

Конаковский район 427

Ржев 393

Калининский район 283 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 221 (+2)

Вышневолоцкий округ 175 (+4)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.