Девять человек заразились коронавирусом в Твери 1 сентября

Подтверждено девять новых случаев коронавируса в Твери
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 1 сентября 2020 в Тверской области подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5432 человек.
4200 заболевших излечились от инфекции. 195 человек умерли.
1037 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1774 (+9 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 427
Ржев 393
Калининский район 283 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 221 (+2)
Вышневолоцкий округ 175 (+4)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО