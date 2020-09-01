3 сентября в школах Твери пройдут "Уроки мира"

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября Фото: администрация Твери

3 сентября отмечается одна из памятных дат в России - День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в общеобразовательных школах Твери для детей проведут "Уроки мира", будут организованы тематические выставки книг и печатных изданий.

Общегородские мероприятия начнутся в 10:00 утра с возложения цветов на Смоленском захоронении на набережной реки Лазури.

На официальных страницах в соцсетях домов культуры и досуговых центров будут организованы онлайн-лекции, викторины, квесты, концерты.

В 11:00 в бибилиотеке имени А.И. Герцена на Тверском проспекте, 5 состоится тематическая программа "Памяти жертв террора".

В 17:00 на площади Гагарина начнется тематическая программа в память о трагических событиях в Беслане "Боль Беслана".