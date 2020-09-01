На М-10 в Тверской области столкнулись "УАЗ" и "Скания"

В ДТП пострадал водитель "УАЗа" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 31 августа, на 168-м км трассы М-10 "Россия" в Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, при движении в сторону Москвы 75-летний водитель автомобиля "УАЗ" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза "Скания" с полуприцепом под управлением 59-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "УАЗ", с травмами он госпитализирован в медицинское учреждение.