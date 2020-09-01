14 800 первоклашек сядут за парты 1 сентября в Тверской области

Учебный процесс в 2020 году будет организован особым образом Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2020 года за школьные парты в Тверской области впервые сядут 14 800 первоклашек. Для них, а также для студентов первых курсов, начался новый важный этап в жизни.

- Хочу пожелать им интересной учебы, новых друзей, полезных знаний и хороших оценок. Родителям желаем гордиться успехами детей и помогать им хорошо учиться. Желаю всем школьникам, студентам, преподавателям и работникам учреждений образования реализации намеченных планов. Пусть новый учебный год будет наполнен успехами и яркими событиями! - поздравил с Днем знаний жителей Тверской области губернатор Игорь Руденя.

В этом году, из-за пандемии коронавируса, в школах, гимназиях, лицеях, университетах Тверской области царит особая атмосфера. Ученики и учителя, студенты и преподаватели встречаются после долгого перерыва.

Напомним, что и учебный процесс в новом учебном году будет организован особым образом - с соблюденим всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.