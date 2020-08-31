На круглом столе обсудили перспективы развития сферы образования в Ржеве

В Ржеве собираются создать Корпоративный центр дуального образования под эгидой ТвГУ. Проект курирует Андрей Белоцерковский.

Круглый стол прошел на площадке «Клуб выпускников ТвГУ: Ржев 2020». Представители сферы образования, спорта, СМИ и местных предприятий обсудили вопрос вопрос, как сделать территорию более привлекательной для молодежи. При этом акцент в в обмене мнениями был сделан на сфере образования.

Напомним, что с последним в городе появились определенные перспективы. В Ржеве собираются создать Корпоративный центр дуального образования под эгидой Тверского госуниверситета. Проект курирует руководитель Центра стратегического и инновационного развития ТвГУ Андрей Белоцерковский.

Первый набор студентов запланирован на 2021 год.

Ржевский образовательный проект должен по плану совместить в себе как гуманитарные, так и технические направления. Ряд местных предприятий уже подтвердили готовность принимать на работу новоиспеченных инженеров.

Участники круглого стола выдвинули свои предложения по работе с молодёжью и поделились видением перспектив района: все они будут переданы в работу в Центр стратегического и инновационного развития ТвГУ.