Госавтоинспекторы Тверской области выявляют автовладельцев, нарушающих техрегламент

Автомобили с нарушением техрегламента будут сняты с учета Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области продолжает мероприятие "Техрегламент". В рамках рейда инспекторы ГИБДД выявляют автомобили с прямоточными глушителями, "кенгурятниками" и другими изменениями в конструкции и прекращают их регистрацию в подразделениях МРЭО.

Все эти нарушения напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Так, установленные на транспортные средства прямоточные глушители мешают шумом жителям жилых домов, "кенгурятники" и спойлеры угрожают безопасности пешеходов.

При выявлении транспортного средства, эксплуатирующего с нарушениями требований технического регламента, в отношении водителя составляются процессуальные документы, выписывается штраф. Восемь материалов переданы в регистрационные подразделения для дальнейшей прекращении регистрации транспортных средств.