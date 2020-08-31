В Твери питание для дошколят будут готовить в детских садах

Еду для дошколят будут готовить в детских садах Фото: администрация Твери

С 1 сентября в штатное расписание дошкольных учреждений введены ставки сотрудников пищеблоков, заключены прямые договоры на поставку продуктов. Об изменениях в системе питания дошколят сообщила администрация Твери.

До 31 августа 2020 года питание воспитанников дошкольных учреждений города обеспечивали субъекты предпринимательской деятельности.

- На новый учебный год конкурентные процедуры по выбору подрядчиков на данную услугу не состоялись из-за отсутствия заявок от представителей бизнеса, - уточнили в администрации города. - Таким образом, питание воспитанников детских садов города будет осуществляться в штатном режиме по меню, установленным Роспотребнадзором.