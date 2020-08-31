В Тверской области растёт поголовье свиней

Поголовье свиней в Тверской области прёт! Чего нельзя сказать о коровах и курах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ведомства в начале 2020 года в Тверской области насчитывалось 94,2 тысяч голов крупного рогатого скота. Это на 5%, чем было в начале 2019 года.

Через семь месяцев (по данным на 1 августа) величина областного стада немного выросла и составила 95,8 тыс. голов. Росту поголовья способствовал массовый отёл молочных коров. Однако разрыв с показателем прошлого года остался почти без изменений.

А вот поголовье свиней стабильно растёт. 99% всех хрюшек сосредоточено в четырёх крупнейших свиноводческих комплексах. С 2006 года поголовье свиней в регионе выросло более чем в десять раз: с 77,6 тыс. голов до 838,2 тыс. голов (статистика на 1 августа 2020 года). В конце прошлого года свиней в Тверской области было 683,4 тысячи.

Что до птицы, то большинство сельскохозяйственных пернатых также сосредоточено в крупных комплексах-птицефабриках (83%). Спад показателей здесь идёт с 2016 года: с 3383,4 млн. голов (2016 год) до 3104,0 млн. голов (1 августа 2020 года). Статистика говорит, что это уровень показателя 10-летней давности.