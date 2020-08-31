Из машины жительницы Тверской области украли магнитолу и колонки

Житель Тверской области украл из автомобиля ценное имущество Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратилась 50-летняя жительница города Белый и сообщила, что неизвестный похитил из ее автомобиля аккумулятор, акустические колонки и автомагнитолу на общую сумму более шести тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что вечером потерпевшая припарковала автомобиль во дворе дома, оставила его открытым, а утром не обнаружила имущества.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 20-летний житель Бельского района. В полиции фигурант сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.