В Твери откроют памятные доски автору музыки гимна РФ Александрову и писателю-историку Куну

Доски появятся на стене одного из зданий ТвГУ. Фото: ПТО

1 сентября на здании Тверского госуниверситета появятся две новые памятные доски. Одну установят в честь композитора и педагога, автора музыки гимнов СССР и России, генерал-майора Александра Александрова. Вторая - в память профессора, историка и писателя, автора популярной книги «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна.

Доски откроют в торжественной обстановке, мероприятие пройдёт в 10 утра у корпуса №1 ТвГУ (на Трёхсвятской, 16/31).

Оба имени связаны с историей ТвГУ: Александров и Кун работали в вузе, когда он ещё именовался женской учительской школой Максимовича. Александр Александров преподавал музыку и пение, а Николай Кун - историю.