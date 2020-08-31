Тефтели с кишечной палочкой производили в Тверской области

Некачественную продукцию выявил Россельхознадзор Фото: Мария ЛЕНЦ

Пробы мясной продукции были отобраны инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области на мясоперерабатывающем предприятии Вышневолоцкого городского округа.

В ходе проверки специалисты Тверской межобластной ветлаборатории установили в пробе замороженных тефтелей "К обеду" наличие бактерий группы кишечной палочки, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности мяса и мясной продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации.