Прекурсоры наркотических веществ изъяли полицейские у жителя Тверской области

Житель Тверской области перевозил прекурсоры наркотических веществ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По подозрению в хранении прекурсоров наркотических средств полицейскими и сотрудниками ГИБДД МО МВД России "Кимрский" был задержан 40-летний житель Кимрского района.

На 35-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы полицейские остановили автомобиль для проверки проверки документов.

- Пассажир транспортного средства заметно нервничал при общении с полицейскими, поэтому было принято решение его досмотреть, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В результате досмотра был обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом.

Экспертиза установила, что это внутри - прекурсоры наркотических веществ общей массой около 20 г.

По части 1 статьи 228.3 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.