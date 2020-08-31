Следователи начали проверку компании-застройщика в Тверской области

Следователи проводят проверку
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки в отношении строительной компании АО "ТверьАгроСтрой".
Сообщается, что застройщик жилого комплекса "Янтарный город", расположенного по Бурашевскому шоссе города Твери, умышленно затягивает сроки сдачи секций домов с целью вывода денежных средств участников долевого строительства в неконтролируемый оборот и срыва самого строительства жилого комплекса. Об этом писали тверские СМИ.
- Следствием принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.