Следователи начали проверку компании-застройщика в Тверской области

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки в отношении строительной компании АО "ТверьАгроСтрой".

Сообщается, что застройщик жилого комплекса "Янтарный город", расположенного по Бурашевскому шоссе города Твери, умышленно затягивает сроки сдачи секций домов с целью вывода денежных средств участников долевого строительства в неконтролируемый оборот и срыва самого строительства жилого комплекса. Об этом писали тверские СМИ.

- Следствием принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших произошедшему. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.