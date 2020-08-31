В правительстве Тверской области обсудили готовность школ к началу учебы

Губернатор в который раз подчеркнул, что сейчас главное - обеспечить выполнение всех санитарных мер безопасности в школах и других образовательных учреждениях региона. Фото: ПТО.

31 августа в преддверии начала учебного года губернатор Игорь Руденя еще раз обсудил с членами областного правительства и представителями федеральных ведомств готовность школ принять учеников.

1 сентября в нашем регионе порог школы переступят 14 862 первоклассника. Всего же будут учиться 139 499 школьников.

Глава региона отметил, что сейчас главная задача – организованно и с соблюдением всех санитарных мер предосторожности провести во всех школах первые звонки и торжественные линейки.

Напомним, что в школах разработаны индивидуальные графики их проведения. В основном они состоятся только для 1 и 11 классов. Для других классов могут быть проведены отдельные первые звонки, с разбросом по времени с 8 до 13 часов.

Также на совещании в областном правительстве обсудили проведение в образовательных организациях массовых мероприятий. К примеру, 3 сентября некоторые школы станут площадками Диктанта Победы.

О том, какие нововведения примут в школах и как там должен быть организован учебный процесс в связи с коронавирусом, читайте здесь.