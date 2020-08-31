В преддверии 1 сентября госавтоинспекторы Твери напомнили детям и родителям о ПДД

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по городу Твери Юрий Буданцев Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы Твери и Тверской области в преддверии 1 сентября еще разнапомнили детям, педагогам и родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

По статистике с наступлением учебного года на дорогах возрастает кличество ДТП с участием детей. Особенно - в первые дни учебного года.

- В этом году в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашего города уже пострадали 46 детей. Мы очень надеемся, что этот печальный список не будет пополняться новыми жертвами, - отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по городу Твери Юрий Буданцев. - В первые дни учебных занятий весь личный состав ГИБДД будет работать в усиленном режиме – вблизи образовательных учреждений, местах массового притяжения детей.

Родителям младших школьников следует вместе с ребенком пройти его маршрут от дома до школы, объяснить и показать, где можно безопасно перейти дорогу, дойти до остановки общественного транспорта, обеспечить безопасность юного пешехода в темное время с помощью светоотражающих элементов.

- Управляя транспортным средством, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении в местах расположения образовательных организаций, спортивных площадок и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте, - обратился к родителям Юрий Буданцев и поздравил с 1 сентября всех причастных к празднику.