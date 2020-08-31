Президент России наградил спасшего человека слесаря из Твери

Александр с 2018 года трудится на ТВЗ. Фото: ПТО

Президент Владимир Путин удостоил медали «За спасение погибавших» слесаря Тверского вагонзавода Александра Михайлова. Он получил госнаграду за то, что спас человека при пожаре.

Губернатор Игорь Руденя поздравил Александра Александровича с медалью. Глава региона поблагодарил героя за мужественный поступок - спасение человека.

- Проявив незаурядную выдержку и хладнокровие в экстремальной ситуации, Вы спасли человеческую жизнь, проявили себя как неравнодушный человек и настоящий гражданин, – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Напомним, что совершил его Александр Михайлов. он отважно вытащил пожилую женщину из горевшего деревянного дома до приезда пожарной бригады.