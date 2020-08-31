Две иномарки сгорели ночью во дворе жилого комплекса в Твери

Иномарка сгорела полностью Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"

ЧП произошло около 4:40 утра 31 августа во дворе жилого комплекса на улице Озерной, 7, корпус 9, в Твери.

По указанному адресу загорелся один из припаркованных автомобилей, от него огонь перекинулся на соседние машины.

На место выезжали спасатели ПСЧ-1 г. Твери. В ГУ МЧС России по Тверской области уточнили, что пострадали "Toyota Camry" и "Mazda CX-5".

Владельцы еще двух пострадавших автомобилей не стали заявлять об ущербе.

В группе "Подслушано у водителей. Тверь" очевидцы уточняют, что по камерам видно, как вокруг автомобилей ходил неизвестный мужчина.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.