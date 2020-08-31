Губернатор поздравил с юбилеем ветерана, основателя тверского клуба «Фронтовичка» Галину Макееву

Губернатор в свое время лично встречался с Галиной Михайловной. Фото: ПТО

В последний день лета в год 75-летия Великой Победы 95-летие празднует Галина Макеева – участник Великой Отечественной войны, основатель и председатель клуба женщин-ветеранов Твери «Фронтовичка».

Свои поздравления с юбилеем Галине Михайловне прислал губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что она своим примером показывает, что значит по-настоящему любить Отечество.

- В год 75-летия Великой Победы выражаю Вам особую признательность за работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению памяти о героических страницах истории нашей страны, – отмечено в поздравлении от имени губернатора.

Галина Михайловна родилась в 1925 году в Москве. Во время войны участвовала в освобождении города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», знака «Почетный ветеран», награждена знаком Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской».

В 2000 году Галина Михайловна основала в Твери общественный клуб женщин-ветеранов «Фронтовичка».