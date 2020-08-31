30 «Точек роста» откроют в этом году в Тверской области

В Вышнем Волочке, например, "Точку роста" откроют в школе №12. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 2020 году в Тверской области по линии нацпроекта «Образование» откроют 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они создаются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.

«Точки роста» - это центры дополнительного образования, где школьники смогут изучать основы 3D-моделирования, фотодела и т.д. Они должны быть оснащены квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами, а также слесарными и ручными инструментами, тренажерами-манекенами.

- В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей, – считает губернатор Игорь Руденя.

Обучение в центрах будет вестись по направлениям: технология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика.

Педагоги пройдут обучение обучение в тверском технопарке «Кванториум».

22 центра «Точка роста» будут иметь статус муниципальных, а 8 - межмуниципальных. Последние откроют в Торжке, Вышнем Волочке, Нелидовском и Осташковском городских округах, Бежецком, Бельском, Лихославльском и Молоковском районах.