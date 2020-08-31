Водитель на иномарке протаранил забор и столб в Тверской области

Водитель протаранил столб и врезался в забор Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла в минувшее воскресенье, 30 августа, на улице Желябова, в поселке Охват, Пеновского района Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 58-летний водитель на автомобиле "Рено Логан" не справился с управлением, въехал в забор, а затем - в столб.

В результате ДТП водитель был доставлен в Нелидовскую ЦРБ.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.