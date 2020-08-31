Тверь снова превратилась в Венецию из-за дождя

Проспект Победы снова затопило Фото: Александр Сорокин

В ночь на 31 августа в Твери бушевала гроза и лил сильный дождь. А утром, под дождем, жителям областной столицы снова пришлось практически вплавь добираться до работы. Улицы и проспекты, в частности Южное кольцо, пересечение Победы и 15 лет Октября и ряд других проблемных участков, снова оказались под водой.

Кроме того, водители предупреждают, что на Южном кольце в правой полосе в сторону центра открыт люк. Под водой его почти не видно.

Кстати, до конца дня синоптики дождей не обещают, а значит вода уйдет в ближайшее время.