Семь человек заразились коронавирусом в Твери 31 августа

В Твери семь человек заразились коронавирусом
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 31 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5407 человек.
4184 заболевших излечились от инфекции. 193 человека умерли.
1030 пациентов на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1765 (+7 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 427 (+3)
Ржев 393 (+5)
Калининский район 282 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 219 (+2)
Вышневолоцкий округ 171
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО