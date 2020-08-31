Семь человек заразились коронавирусом в Твери 31 августа

В Твери семь человек заразились коронавирусом Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 31 августа 2020 в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, из них семь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5407 человек.

4184 заболевших излечились от инфекции. 193 человека умерли.

1030 пациентов на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1765 (+7 за сутки)

Кимры 556

Конаковский район 427 (+3)

Ржев 393 (+5)

Калининский район 282 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 219 (+2)

Вышневолоцкий округ 171

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.