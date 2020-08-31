В Тверской области родителям расскажут, как правильно перевозить детей

В Тверской области в сентябре стартует проект «Детство без опасности». Фото: УГИБДД России по Тверской области.

В Тверской области за семь месяцев 2020 года произошло 92 аварии, в которых пострадали дети до 16 лет. В них четыре ребёнка погибли и 103 получили травмы. Более чем в половине ДТП юные тверичане были пассажирами.

В Тверском регионе проект «Детство без опасности» стартует 7 сентября. Родителям будут рассказывать, в том числе, о том, как правильно перевозить детей, какие детские кресла и удерживающие устройства нужно использовать. Для этого проведут специальные тренинги.

В 2019 году проект проходил в 30 регионах России, до 2021 года к нему должно подключиться максимальное количество субъектов страны. Обучение мам и пап основам безопасности проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Тверской области учить тому, как уменьшить детский травматизм, будут проходить на базе «Областного родильного дома». Спецоборудование будет предоставлено экспертным центром.