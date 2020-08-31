Шестилетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области

В ДТП пострадала шестилетняя девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 31 августа, на перекрестке улиц Урицкого и Кольцова в Кимрах Тверской области.

На указанном участке столкнулись три автомобиля. Водитель "Дэу" не уступил дорогу водителю "Фольксвагена", которй двигался по главной дороге, "Фольксваген" столкнулся с "Мицубиси".

В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка - пассажирка "Дэу". Угрозы ее жизни нет.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что ребенка перевозили без удерживающего устройства.