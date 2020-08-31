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Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Лесного

Мужчина госпитализирован в ОКБ
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Вертолетом в Тверь доставили пациента Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолетом в Тверь доставили пациента Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Лесного муниципального округа.

В 13:49 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Лесного МО для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:55 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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