Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Лесного

Вертолетом в Тверь доставили пациента Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Лесного муниципального округа.

В 13:49 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Лесного МО для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 17:55 мужчина был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.