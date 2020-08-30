В Твери продолжают разыскивать 17-летнюю Гулизаде Сару Яшар Кызы

Пропала Сара Яшар Кызы Гулизаде 2003 года рождения. Фото: ВПСО "Сова"

В Твери продолжаются поиски Сары Яшар Кызы Гулизаде 2003 года рождения. Девушку ищут уже больше недели. Она ушла из дома в Пролетарском районе (улица Республиканская, 7) 20 августа и с тех пор о ней ничего не известно.

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, длинные чёрные волосы, нормальное телосложение. Когда Сару видели в последний раз, она была одета в тёмную футболку, тёмные брюки и голубую жилетку. При себе имела чёрную сумку.

Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд "Сова" нуждается в помощи волонтёров. Всех, кому что-либо известно о девушке, просят сообщить об этом в полицию (112, 102) или инфоргу поиска по телефону: 8 (900) 118-72-82.