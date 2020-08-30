С Улюкаева, отбывающего срок в Тверской колонии, приставы взыскивают долг в 1760 рублей

Улюкаев осуждён на восемь лет строгого режима за взятку в размере двух миллионов долларов. Фото: Евгения ГУСЕВА

С экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, отбывающего срок в Тверской колонии №1 за взятку, приставы взыскивают долг на сумму в 1760 рублей и четыре копейки.

По сообщению информационного агентства "РИА Новости", исполнительное производство в отношении Улюкаева открыто 27 августа в Тропарёво-Никулинском отделе судебных приставов города Москвы. Кому экс-министр задолжал такую сумму, не уточняется.

Напомним, Улюкаев осуждён на восемь лет строгого режима за взятку в размере двух миллионов долларов. Деньги он получил от главы "Роснефти" за положительное заключение подведомственного ему министерства, позволившее данной компании приобрести госпакет акций "Башнефти".

Отбывает наказание бывший министр в колонии №1 в Больших Перемерках. Ведёт осуждённый себя примерно, трудится тюремным библиотекарем. Но однажды за нарушение правил внутреннего распорядка Улюкаеву было вынесено предупреждение: во время прокурорской проверки в колонии экс-министра застали сидящим на кровати в дневное время.