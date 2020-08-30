Авария произошла на перекрёстке Маяковского-Щорса. Фото: Ольга СУПОНЕВА

ДТП с велосипедистом произошло в Затверечье, на улице Маяковского, в месте её пересечения с улицей Щорса. 55-летний мужчина за рулём легковой "Шкоды" сбил велосипедиста 1995 года рождения. Велосипедист сломал ногу, получил сотрясение мозга и ушиб поясницы.

Авария произошла на перекрёстке Маяковского-Щорса, который велосипедист переезжал. не спешившись, что является нарушением ПДД.

- При необходимости проехать проезжую часть, нужно доехать до ближайшего пешеходного перехода, спешиться, перейти дорогу пешком и только после этого продолжить движение на велосипеде, - комментируют в областной Госавтоинспекции.

В ГИБДД также отмечают, что водитель машины, сбившей велосипедиста, был трезв.