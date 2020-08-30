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МЧС предупреждает о сильных дождях, идущих на Тверскую область

Некоторые районы региона может хорошенько залить
Виктория ТушковаВикторияТушкова
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Первый день новой рабочей недели будет непогожим.

Первый день новой рабочей недели будет непогожим.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Региональный главк МЧС разослал сообщения о сильных дождях, которые ожидаются в некоторых районах Тверской области в понедельник, 31 августа.

О том, что последний день лета запомнится непогодой и дождями, а кое-где грозами с порывистым ветром, предупреждала ранее и доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

А вот День знаний, 1 сентября, должен быть более погожим. Дождей скорее всего не будет, по крайней мере сильных. Готовиться надо лишь к тому, что станет немного прохладнее. Столбик термометра в самые тёплые дневные часы не поднимется выше 20 градусов.