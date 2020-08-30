Бегство хорька: Хорик из центра "Ромашка" в Тверской области решил одичать раньше срока

Маленький хорёк нашёл себе нору под досками и брёвнами и решил, что там интереснее, чем с людьми. Фото: vk.com/club114776276

Маленький щенок хорька Хорик живёт под опекой учёных центра реабилитации диких животных "Ромашка", что в Зубцовском районе Тверской области. Биологи ухаживают за Хориком, попавшим к ним совсем малышом, кормят от пуза и обучают всем премудростям, которые пригодятся ему во взрослой самостоятельной жизни.

О том, как зверёк растёт, руководители центра биологи Мурашовы рассказывают в соцсетях. Если всё пойдёт хорошо, хорёк сможет стать настоящим лесным зверем и проведёт свою жизнь как положено дикому животному.

Но на днях хорёнок едва не одичал раньше срока. Случилось это на ежедневной прогулке. Учёные выходят с хорьком погулять без страха за него: малыш пока очень привязан к людям, у него развит инстинкт следования, и от человека он не отстаёт ни на шаг, словно бежит за мамой.

Однако в этот раз что-то пошло не так. Хорик залез под кучу стройматериала - брёвен и досок. Там ему так понравилось, что выходить он наотрез отказался.

- Чем больше он находился под штабелем, тем больше становился самостоятельным. От протянутой руки отпрыгивал, выгибая спину, как заправский дикий хорёк в минуты опасности, на кличку не отзывался, - рассказывает биолог Яна Мурашова.

Выманить зверя не помогали ни любимые игрушки, ни даже миска с мясом. Под досками Хорик просидел часа два. А потом, когда надежды изловить его совсем не осталось, он вдруг сам выскочил из своего убежища и залез к женщине на руки - как ни в чём не бывало. Теперь выгуливать хорька-сорванца будут в вольере. И потихоньку начнут приучать его к дикой пище. Ну а весной, скорее всего, юный хорёк отправится на волю.