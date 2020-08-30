Граффити с Афанасием Никитиным появилось в Твери на стене геофака

Путешественник Афанасий Никитин авторства Виктора Лебедева. Фото: instagram.com/vityajok

В Твери появилось новое граффити: со стены географического факультета ТвГУ обозревает окрестности тверской купец и знаменитый путешественник Афанасий Никитин.

Рука автора узнаётся легко - это известный тверской граффити-художник Виктор Лебедев, который рисует под псевдонимами Джокер или Джок. Афанасия Никитина он рисовал с памятника путешественнику, установленного на набережной Волги. На рисунок попал сам купец и нос ладьи.

Работу над новым граффити осложнило то, что поверхность строения, где рисовал Виктор, покрыта рифлёным профлистом.

- Вы только представьте, как было бы круто, если бы это была ровная стена! - написал Виктор Лебедев в своём инстаграм. - В любом случае вышло хорошо, как мне кажется. Наш великий путешественник на стене факультета географии и геоэкологии ТвГУ.

Напомним, недавно Виктор Джокер создал в Твери граффити к 30-летию со дня смерти Виктора Цоя. А также заново нарисовал портрет Солженицына.