Дети из Тверской области могут задать вопрос Дмитрию Маликову, Эвелине Блёданс и другим звёздам

Акция приурочена к событию: уже десять лет в России работает детский телефон доверия. Фото: vk.com/tel88002000122

Дети из Тверской области могут задать вопрос звезде: популярному артисту, ведущему или певцу. И, если повезёт, звезда на вопрос ответит. Конкурс "Задай вопрос звезде" организует всероссийская акция "Голос Доверия".

Акция приурочена к событию: уже десять лет в России работает детский телефон доверия 8 800 2000 122. На этот номер могут звонить дети и подростки в любой сложной ситуации. Психологи работают 24 часа в сутки каждый день.

К десятилетию детского телефона доверия его организаторы решили приурочить акцию-конкурс. Вопросы к звёздам будут принимать до 11 сентября. На десять лучших знаменитости ответят в прямом эфире 24 сентября. Трансляцию организуют в группе ВК и на Youtube-канале детского телефона доверия.

Чтобы задать свой вопрос, необходимо заполнить форму на страничке детского телефона доверия.

В акции примут участие звёзды: певец Дмитрий Маликов, финалистка шоу "Голов Дети" Дениза Хекилева, блогер Даша Чер, блогер и певица Елизавета Стриж, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен, ещё одна звезда детского "Голоса" Рутгер Гарехт, актриса, певица и телеведущая Эвелина Блёданс.