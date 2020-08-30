Двенадцать человек заразились коронавирусом в Твери 30 августа

Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 5383 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального оперштаба, на 30 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них двенадцать зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5383 человек.

4184 заболевших излечились от инфекции (+12). 191 человек умер (+2).

1008 пациентов на данный момент изолированы (+12).

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1758 (+12 за сутки)

Кимры 556

Конаковский район 424 (+2)

Ржев 388 (+4)

Калининский район 281 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 217 (+1)

Вышневолоцкий округ 171 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.