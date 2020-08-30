Двенадцать человек заразились коронавирусом в Твери 30 августа

Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 5383 человек.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным регионального оперштаба, на 30 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них двенадцать зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5383 человек.
4184 заболевших излечились от инфекции (+12). 191 человек умер (+2).
1008 пациентов на данный момент изолированы (+12).
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1758 (+12 за сутки)
Кимры 556
Конаковский район 424 (+2)
Ржев 388 (+4)
Калининский район 281 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 217 (+1)
Вышневолоцкий округ 171 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО