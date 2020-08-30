По вине уснувшего автомобилиста под Тверью погиб водитель встречной машины

Удар был сильнейшим. Фото: УГИБДД по Тверской области

Авария произошла в Калининском районе на дороге Тверь-Бежецк. По информации областной Госавтоинспекции, водитель "Рено Дастер" ехал из Пестово в Тверь на работу. Он вылетел на встречку, где столкнулся в автомобилем "Фольксваген Пассат". Погиб водитель "Пассата".

Автомобилист, устроивший ДТП, был трезв. Предположительно, трагедия произошла из-за того, что он заснул за рулём. С ним в машине ехал пассажир. Оба пострадали, но угрозы их жизням нет. В машине погибшего водителя больше никого не было.

В региональной Госавтоинспекции напоминают: водителю запрещено садиться за руль утомлённым или в болезненном состоянии. Это может поставить под угрозу жизни людей.